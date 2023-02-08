台塑新智能宣布投資微藻碳捕捉新創 加速達成碳中和目標

台塑新智能今 (8) 日宣布以 8500 萬元投資成功大學「微藻碳捕捉」新創事業，期望每年可為台灣減碳超過十萬公噸，此次投資具強化碳捕捉技術的重大意義，也是台塑新智能首個投資的大學新創事業，將與成大攜手加速台灣達到碳中和目標。

台塑新智能表示，微藻為全球固碳效率最高的生物，也可用於淨化工業廢水及改善有機農業，未來微藻碳捕捉新創將由台塑新智能取得 51.9% 股權，領導技術，並拓展商業應用層面。

董事長王瑞瑜表示，台塑企業長期實施節能減碳，目標 2050 年達到碳中和，台塑新智能自去年成立以來，全力整合上中下游資源發揮最佳綜效，持續向外拓展新興市場、引進卓越技術，這次投資成大微藻碳捕捉也擴大台塑新智能的綠色經濟布局。

總經理劉慧啟指出，碳捕捉技術為新能源事業重要版圖，一公噸微藻可吸收兩公噸二氧化碳，固碳效率遠高於陸生植物，可直接設在工廠煙道吸收廢氣，也能去除廢水中的氨氮、重金屬等汙染物，後續藻體則再利用為生質燃料，可有效削減溫室氣體、落實循環再利用，目前也已收到國內石化大廠處理工業廢水的訂單。

而成大 2008 年起投入微藻研究，為國內先驅及頂尖團隊，成大表示，校區擁有亞洲學界最大 300 公噸微藻養殖池，未來與台塑新智能合作將可導入成熟的經營管理制度，進一步開拓商業市場，同時擁有更豐沛的研發資源，達到產學雙贏的局面。

台塑新智能致力於節能、儲能、新能源、循環再利用等四大領域，將持續扶植學界投入技術研發與人才養成，協助落實商業應用層面，共同開創新興產業、推動減碳，讓台灣環境資源真正永續發展。