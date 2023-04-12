〈車用電子展〉MIH日本合作案下半年開花結果 將開發大型電動物流車

鴻海 (2317-TW) 作為創始會員的 MIH 開放電動車聯盟，與鴻海共同參展，聯盟執行長鄭顯聰透露，日本已有客戶正在洽談新合作，最快下半年會有結果，在產品布局上，後續將鎖定大型電動物流車，發展相關產品。

鄭顯聰表示，MIH 聚焦 B2B 市場，初期鎖定車隊、物流、外送服務等領域，因此後續也會規畫 3.5 噸、5 噸的車型。去年 MIH Demo Day 所發表的「Project X」，目前進展順利，預計 10 月將有原型車亮相，並以此為基礎，開發 3、6、9 人座的車型。

全球布局策略上，鄭顯聰表示，目前日本有幾個合作夥伴在洽談，下半年會比較明朗；泰國則透過鴻海跟泰國國家石油集團 (PTT) 的合資公司，將 MIH 供應鏈帶到當地，並布局技術創新中心。

在本次車用電子展暨智慧移動展上，MIH 也與合作夥伴共同展示軟體定義汽車架構，包括基於微軟 Azure 的 Digital Twins、TomTom 的 Digital Cockpit 及 Charger Map、Graphen ai 的 AI Assistant 及 Remote Diagnostic System、FIT 的 Smart Access 以及 VicOne 的 Automotive Cybersecurity Solution。

鄭顯聰表示，MIH 目標以軟體定義汽車作為發展電動車生態系的核心，持續開發標準介面，並與合作夥伴共建整車軟體服務與資安系統，透過雲端資訊整合入車端，提供更多元的應用符合未來電動車商務市場需求。