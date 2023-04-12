鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估下修至17.25元，預估目標價為254.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對精華(1565-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18元下修至17.25元，其中最高估值19.21元，最低估值15.8元，預估目標價為254.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 19.21 21.53
最低值 15.8 17.11
平均值 17.38 19
中位數 17.25 18.34

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 5,255,740 5,587,090
最低值 4,775,000 5,068,000
平均值 5,045,910 5,320,640
中位數 5,121,000 5,306,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 20.21 18.8 14.78 25.53
營業收入
(單位：新台幣千元)		 5,003,499 5,401,607 5,006,588 6,346,670

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1565/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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