【行情分析】金價高位整理，關注美國CPI和FOMC會議紀要

金價在上周收於 2000 美元心理關口上方後回落，周一跌超 1%。

上周五公布的美國就業數據顯示勞動力市場仍有一定的韌性，這提振了市場對聯準會 5 月升息 25 個基點的押注，黃金吸引力下滑。數據顯示，美國 3 月新增非農就業人數 23.6 萬，與預期相符，失業率降至 3.5%，接近歷史最低水平。與此同時，2 月就業人數小幅上修至 32.6 萬。就業報告緩解了人們對全球最大經濟體正走向衰退的擔憂，為聯準會繼續升息提供了條件，有助於帶動美元反彈，黃金多頭短期內可能會受到打壓。

金價創 3 年來新高，漲勢能否繼續？

過去幾周來，由於銀行業動蕩疊加經濟衰退擔憂，市場避險情緒升溫，金價持續上漲。黃金市場上周收盤突破 2000 美元 ，這是 2020 年 8 月以來周線首次站上這一關口。現在關鍵的問題是多頭能否繼續一鼓作氣將金價推升至 2075.47 美元的歷史高位。基本面整體上支持金價進一步上行，但隨著銀行業動蕩緩解，市場焦點重回通膨壓力和升息前景，空頭有望獲得一些動力。而且從技術面看，日線圖和周線圖上相對強弱指標均顯示超買狀態。

周線圖上，金價保持看漲勢頭，周線收上 2000 大關預示金價還有進一步上漲空間。不過，鑒於 14 周 RSI 指標接近 70 一線，技術性回調可能很快到來。

上周回顧

上周早些時候，美國多項經濟數據令人失望引發衰退擔憂並削弱了投資者對聯準會升息押注，美元面臨拋售壓力。

美債收益率隨之走低，這些因素共同推動金價上周二一舉突破 2000 心理大關，周三最高達到 2032（2022 年以來的最高水平），周四美元企穩外加技術性回撤需求導致金價重新向 2000 水平回落。近期的金價走勢再次確認了這一心理關口仍然是多頭和空頭爭奪的關鍵位。本周即將公布的經濟數據和風險事件關系到金價本周收盤能否保持在這一水平之上。

市場聚焦美國 CPI 数据和聯準會會議紀要

美國最新 CPI 數據將影響聯準會未來貨幣政策路徑。

市場預計美國 3 月 CPI 同比漲幅從 2 月的 6% 進一步回落至 5.1%。如果實際讀數與預期相符，標志著通膨連續第九個月下降。剔除食品和能源等波動性較大項目的核心 CPI 備受矚目，，預計 3 月核心 CPI 同比上漲 5.6%，漲幅高於上月的 5.5%。最終，美國通膨壓力持續緩解的跡象可能強化聯準會將比預期更早暫停升息的猜想，進而提振零孳息黃金需求，將金價推回 2032 美元甚至更高水平。

聯準會 3 月會議紀要也將在同一日揭曉，聯準會在上一次會議上宣布升息 25 個基點。投資者和交易員將仔細揣摩會議紀要的措辭，尋找有關聯準會未來行動的新線索。如果會議紀要發出與 3 月會議類似的鴿派論調，則會推升市場對聯準會升息周期接近尾聲的預期。

此外，聯準會官員講話和其他重要經濟數據也將影響黃金走勢。地緣政治方面，台海局勢緊張有可能助推動避險情緒—利好避險資產。

金價能沖上歷史高點嗎？

日線圖上，金價保持上行趨勢，高點和低點不斷上移，不過 RSI 指標提示技術性超買。周線收上 2000 大關後，金價有望重新向 2032 回升，如果能突破這一水平，則上行目標指向 2070 和 2075。反之，若金價回落到 2000 以下，則可能下探 1950 和 1900。

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