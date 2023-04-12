盤中速報 - 世紀鋼(9958)急跌-2.38%報102.5元，成交2,236張

世紀鋼(9958-TW)近5分K跌速2.38%，12日09:06報102.5元，成交2,236張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲12.05%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲0.38%。台灣加權指數上漲0.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,394 張
- 外資買賣超：+2,471 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+923 張
- 融資增減：+1,912 張
- 融券增減：-131 張
最新相關新聞
世紀鋼(9958-TW)近5分K跌速2.38%，12日09:06報102.5元，成交2,236張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲12.05%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲0.38%。台灣加權指數上漲0.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.90%
$11,790
原投組報酬率
+11.20%
$11,120
投組標的成分
40%
1513
20%
4967
20%
4961
10%
3006
10%