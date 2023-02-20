盤中速報 - 世紀鋼(9958)急拉2.4%報107.0元，成交2,373張

世紀鋼(9958-TW)近5分K漲速2.4%，20日09:39報107.0元，成交2,373張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲5.34%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.26%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+276 張
- 外資買賣超：-446 張
- 投信買賣超：+566 張
- 自營商買賣超：+156 張
- 融資增減：-281 張
- 融券增減：-224 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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