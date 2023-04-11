力士Q1營收創三年低 新訂單Q3起出貨

MOSFET 廠力士 (4923-TW) 今 (11) 日公告 3 月營收 0.6 億元，月減 5.82%，年減 44.57%，累計第一季營收 1.83 億元，年減 42.13%；力士受客戶調節庫存影響，首季營收創三年來新低，預期第三季電源供應器新訂單將開始出貨，挹注營收。

力士指出，由於第二季為傳統淡季，加上終端市場需求仍未明顯反彈，不過隨著庫存陸續去化，預期自第三季起，電源供應器將有新訂單，且憑藉自有 ETG 與 RTG 專利製程技術，導入產品比重將逐季拉高，並持續放量。

力士補充，國際 IDM 大廠因陸續轉往車用領域，釋出部分中低電壓 MOSFET 產能，公司也取得電源供應器內其他小訊號 MOSFET 訂單，並保有一定出貨動能。

展望後市，力士認為，在小訊號元件與功率元件規格不斷變遷下，公司在設計與製造進行差異化區隔，其中，小訊號需具備高抗靜電、小封裝與高價格敏感，因此透過 RTG 專利製程及結構，優化晶片尺寸與性能，並以提高良率為目標。

功率元件則需低抗阻，對電壓及電流均有相對應需求，公司則以 ETG 技術開發專屬製程封裝平台，將產品推向無焊線式封裝，並創造與市場同業規格與性能的差異。

力士今日召開股東會，除通過去年盈餘分配案，也修改公司章程，將現金股利發放授權予董事會，以三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意即可發放，未來年度財務報告暨股利政策於董事會通過後，即可迅速訂定配發現金股利除息基準日。