華為春季新品主打穿戴裝置 目標銷售量年增逾5成

華為 HUAWEI 今 (11) 日舉行春季新品發布會，相較於過往推出旗艦手機，近年調整在台產品銷售策略，主打穿戴耳機、智慧手錶等產品，看好產品功能性與競爭力大幅提升，新品銷售量有望成長 5 成以上。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海坦言，過去華為受到禁令影響，供應鏈有困難，以前產品上市時程也常遭到變更，對產品銷售都有衝擊，不過經過兩年調整後，目前供應鏈恢復順暢，產品上市節奏也符合預期，今年會強化對外溝通。

雍海說，目前 PC 產業庫存壓力大，因此現在經營不是在追求市占，而是服務消費者、提供更好的需求，尤其智慧辦公、影音娛樂興起，銷售策略也轉往至穿戴相關產品。

華為今年春季新品一口氣發表高階智慧手錶 Watch Ultimate、手錶、耳機二合一的 Watch Buds、可換錶殼的智慧手錶 Watch GT Cyber、TWS 手機 FreeBuds 5，以及路由器 4G CPE 3 。

華為看好，新品競爭力提升、功能性也具有差異性，目標今年穿戴耳機銷售年增 50%、4G 路由器銷售成長 120%、AppGallery 營收年增 200%。

雍海表示，根據研調機構資料顯示，過去兩年消費者購買穿戴裝置的單價提升，其中 2000 元以下、低價位的手環手錶去年下降 60%；6000-8000 元中價位以及 2 萬元以上的高價位產品都有成長。

他認為，主要是消費者會先入手手環，隨著使用習慣養成後，會往中、高價的智慧手錶，而華為過去兩年也都是高價位產品銷量最佳，因此今年銷售量也樂觀看待。

因應產品銷售策略調整，華為也關閉全台服務維修中心，雍海說明，目前產品線以智慧穿戴、智慧辦公和影音娛樂為主，維修頻率不像手機一樣高，因此轉與其他通路合作，未來則會強化電商布局。