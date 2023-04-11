〈台幣〉股匯不同調 交投淡偏弱整理收30.475元

台北股匯今 (11) 日走勢不同調，市場靜待美國周三即將公布的 CPI 數據，匯市觀望氣氛濃厚，隨著美元轉強，新台幣匯率偏弱整理，終場貶值 2.3 分，收在 30.475 元，台北及元太外匯市場總成交值僅 12.52 億美元，交投清淡。

新台幣兌美元今天以 30.481 元貶值開盤後，盤中最低來到 30.488 元，貶值 3.6 分，呈現狹幅震盪走勢，終場以 30.475 元作收，小貶 2.3 分，台北外匯市場成交值萎縮至 8.52 億美元，元太外匯市場成交值 4 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.19%，日元重貶 0.8%，韓元及歐元貶值 0.19%，人民幣、新加坡幣約貶 0.16-0.17%，新台幣貶 0.08%，越南盾也小幅走貶，亞幣普遍走弱。

台股今天開低，晶圓雙雄壓盤，但 IC 設計族群強勢走揚，加上記憶體、儲能概念股獲多頭青睞，助攻加權指數翻紅，終場上漲 37.71 點，收在 15913.88 點，5、10 日線失而復得。外資買超 82.32 億元，為連 3 買。

美國 3 月非農新增就業人數達 23.6 萬，失業率降至 3.5%，表明勞動力市場仍具彈性，為聯準會下月再次升息鋪路，分析師認為，短期內可能有利於美元走強。投資人將焦點放在周三即將出爐的美國消費者物價指數 (CPI)。