盤中速報 - 健策(3653)急拉2.01%報506.0元，成交1,395張

健策(3653-TW)近5分K漲速2.01%，11日09:24報506.0元，成交1,395張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健策(3653-TW)近5日股價上漲2.1%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.54%。台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+692 張
- 外資買賣超：+75 張
- 投信買賣超：+583 張
- 自營商買賣超：+34 張
- 融資增減：-277 張
- 融券增減：-482 張
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