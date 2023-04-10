車商打價格戰、買氣低迷 中國3月汽車銷量成長弱

中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）周一（10 日）公布的數據顯示，3 月中國乘用車銷售成長放緩，原因是買家在主要汽車製造商開展價格戰之際猶豫不決，同時也在等待更多的政府激勵措施。

CPCA 數據顯示，今年 3 月乘用車市場銷售達到 158.7 萬輛，年增 0.3%，月增 14.3%。該機構表示，3 月銷售偏弱，是由於消費不旺和市場價格混亂帶來的觀望氣氛加重等綜合因素影響下的結果。從單周走勢來看，3 月前兩周的銷量嚴重偏低，進入下旬後市場才逐步回暖。

今年第一季，乘用車累積銷售 426.1 萬輛，年減 13.4%。CPCA 分析指出，這是受到本世紀最早的春節、預期刺激政策帶來的觀望、價格戰進一步助長觀望情緒等綜合因素的影響。

數據還顯示，3 月新能源乘用車批發銷量達到 61.7 萬輛，年增 35.2%，月增 24.5%；1 至 3 月新能源乘用車批發銷量達到 150.1 萬輛，年增 25.8%。

另外，3 月新能源乘用車國內零售量達到 54.3 萬輛，年增 21.9%，月增 23.6%；1 至 3 月新能源乘用車國內零售銷量達到 131.3 萬輛，年增 22.4%。

CPCA 表示，3 月新能源乘用車企業受春節和補貼退出等因素影響而走勢分化，比亞迪純電與插電式混合電動車占新能源品牌領先地位。

值得注意的是，該機構表示，3 月車市出現大量車企降價消息儘管宣傳力道大，但實際並未出現官方的降價行動，主要是限時、限地區、限車型的促銷熱潮。

展望未來，CPCA 表示，4 月公有 19 個工作日，相對偏少，同時該月也是第二季的起點，市場環境較好，有利於汽車生產銷售。