中國老牌券商淨利潤驟降70%！管理層這樣回應

年報數據顯示，去年全年申萬宏源 (000166-CN) 營收下滑 39.93%，歸母淨利潤銳減 70.32%，對此董事會秘書徐亮說，這主要是受外部市場波動、行業競爭等因素影響。

據《21 世紀經濟報導》報導，申萬宏源在上月底公布的去年全年財報顯示，合併營業收入為人民幣（下同）206.10 億元，驟降 39.93%，歸母淨利潤 27.89 億元，一口氣下降 70.32%。

中證協的數據則顯示，截至 2022 年，全證券行業 140 家證券公司的營業收入為 3,949.73 億元，淨利潤 1,423.01 億元，分別下滑 21.38%、25.54%，顯示申萬宏源的表現並不理想。

對於上述財報數據，徐亮表示，受外部市場波動、行業競爭等因素影響，去年營業收入減少，與行業趨勢趨同，公司核心業務指標的市場排名基本保持穩定，部分業務指標甚至領先市場。

不過，與行業平均值相比，申萬宏源的營收和淨利潤都未能做到「合格」，且淨利潤的降幅超過七成，在規模相近的同行中，降幅也較大。

申萬宏源將主營業務分為四部分，分別是：企業金融、個人金融、機構服務與交易、投資管理。

其中，去年機構服務與交易業務的營收和利潤率均大幅下降，且在所有業務中降幅最大，對整體經營數據產生明顯下拉作用。去年機構服務與交易業務的營收銳減 53.56%，營收利潤率僅 2.91%。