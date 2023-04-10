鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估上修至20.66元，預估目標價為345元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對億豐(8464-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.66元上修至20.66元，其中最高估值23元，最低估值16.93元，預估目標價為345元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23
|24.85
|27.55
|最低值
|16.93
|21.8
|27.55
|平均值
|20.35
|23.05
|27.55
|中位數
|20.66
|22.48
|27.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,509,060
|33,365,000
|35,822,020
|最低值
|26,196,000
|29,742,000
|35,822,020
|平均值
|28,985,290
|32,078,760
|35,822,020
|中位數
|30,020,000
|32,538,500
|35,822,020
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|21.07
|18.15
|15.37
|12.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,951,432
|29,024,108
|23,928,962
|21,878,095
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。