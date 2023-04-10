鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估上修至20.66元，預估目標價為345元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對億豐(8464-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.66元上修至20.66元，其中最高估值23元，最低估值16.93元，預估目標價為345元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 23 24.85 27.55
最低值 16.93 21.8 27.55
平均值 20.35 23.05 27.55
中位數 20.66 22.48 27.55

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 30,509,060 33,365,000 35,822,020
最低值 26,196,000 29,742,000 35,822,020
平均值 28,985,290 32,078,760 35,822,020
中位數 30,020,000 32,538,500 35,822,020

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 21.07 18.15 15.37 12.39
營業收入
(單位：新台幣千元)		 28,951,432 29,024,108 23,928,962 21,878,095

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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  • 10%

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