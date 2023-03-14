億豐去年EPS達21.07創新高 擬配發11元股息也登高

品牌窗簾廠億豐 (8464-TW) 今 (14) 日公布最新財報，2022 年全年稅後純益 61.73 億元，年增 16.04%，每股純益 21.07 元，賺回超過 2 個股本，創新高，擬配發每股股息 11 元也創高，依億豐今天收盤價 307 元計，現金殖利率 3.58%。

億豐 2022 年第 4 季營收 68.29 億元，毛利率 57.19%，季增 1.04 個百分點，年增 0.59 個百分點，稅後純益 14.71 億元，季減 4.01%，年增 2.7%，每股純益 5.03 元。

億豐 2022 年全年營收 289.51 億元，毛利率 54.91。年增 0.47 個百分點，稅後純益 61.73 億元，賺回超過 2 個股本，創新高，年增 16.04%，每股純益 21.07 元。

億豐指出，由於國際經濟迅速降溫，固定尺寸各大零售商客戶們從上半年的大力回補，翻轉為下半年的調降庫存，外加客製化產能因配合防疫停工，使第 4 季總成長低於期待；2022 年全 289.51 億元，中，平價「固定尺寸窗簾」降低較明顯 (-10.7% YoY)，促成客製窗簾占營收比上升到 65% 的水準。外加精實生產的效率提升，2022 年的毛利率回升到 54.91%，優於 2021 年同期。

同時，億豐 2022 年全年認列的匯兌利益是 6.3 億元。

億豐主管指出，由於全球正歷經罕見的高通膨，需求下降幅度難測，億豐正採多管應變。全新設計的電動風琴簾，已在 2023 年 1 月推出，內建窗簾遇阻停、手勢控制等更安全、更智能的電動窗簾，將可吸引潛在消費者。

同時，億豐為紓解產能不足，於墨西哥的自建一期廠區，已順利啟動，有助客製化框型百葉窗 (Shutters)、百葉簾 (Blinds) 的產量提升。墨西哥的自建 2 期廠區，則可於 2023 下半年完成並投入。而平價的固定尺寸窗簾，直至 2023 年第 1 季，各大零售商客戶們仍處庫存調降期。億豐正密切觀察客戶的庫存調整，是否至 2023 年第 2 季結束，以積極調整產能。