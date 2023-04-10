〈台股盤前〉美非農就業略高預期 震盪整理選股不選市

美股上周五因耶穌受難日休市，而美國也公布 3 月非農就業人口增加 23.6 萬人，高於市場預期，恐壓抑科技股短線資金動能，同時，外部環境面臨共軍台海操演，而個股正陸續公布營收和第一季財報，預計整體大盤仍將處選股不選市的震盪格局。

共軍今日進入環台軍演第三天，截至昨日下午 4 點，國防部表示，已有 70 架次共機在台海周邊操演，並有 35 架逾越中線並進入西南、東南空域，兩岸政治緊張局勢高漲，法人認為，此將部分影響股市信心，但有利軍工相關族群表現。

台積電供應鏈透露，近期陸續接獲台積電要求出貨至德國的初步報價內容，暗示德國設廠計畫應已接近成熟階段。

鴻海與高雄市政府簽智慧城市投資意向書，持續擴大在高雄布局，預計投資 250 億元設立南區總部和國際研訓中心，除了將成為集團南向基地，也將是發展電池、電動巴士的生產重鎮。

大立光將於周四召開法說會，外資券商認為，雖智慧手機需求低迷，但潛望式鏡頭等新應用，有助推動大立光下半年營收回溫。

中南部水情緊張，廠商用水拉警報，旱災應變中心已相繼對台南、高雄地區水情燈號調整為減量供水的橙燈。

統一投顧指出，美國勞工部 4 月 7 日報告顯示，3 月非農就業人數增加 23.6 萬人，高於預期的 23 萬人，失業率為 3.5%，低於預期的 3.6%。在非農數據公布後，FedWatch 顯示 5 月升息 1 碼機率攀升至 63.4%，美債和美元跌深反彈，短線恐壓抑科技股資金動能。

不過，生成式 AI 題材不斷發酵，加上三星減產有助記憶體買盤增溫，統一投顧認為，台股技術面多頭架構不變，短線震盪過後，仍有機會挑戰萬六。