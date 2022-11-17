今國光產能充足 擴大利基型產品接單提升毛利率

光學元件廠今國光 (6209-TW) 今年可望擺脫連五年來虧損，董事長陳慶棋今 (17) 日出席券商法說會時指出，將擴大對利基型產品的接單，有利提高產能利用率，目前設定的方案中，規劃產能利用率能提到 85% 之上，淨利率也以 15% 爲目標。

依今國光財報來看，近 8 年營業利益爲負數，等於是 8 年本業沒有賺錢，陳慶棋指出，由近三年來看，主要是在台生產線的產能並沒有達成原設定的 85% 水準，加上高額的折舊費用拖累，使得毛利率偏低。

據指出，今國光的生產線分為玫瑰及塑膠兩大產品類別，在玻璃光學元件的部分統計產能利用率爲 80%，但在塑膠光學元件部分的稼動率則低落到 50%。

目前今國光產能充足，陳慶棋指出，設定的方案中，規劃總體產能利用率提到 85% 之上，毛利率 30%，營業費用 15%，淨利率也以 15% 爲目標。

今國光產品營收比重來看，IoT 物聯網應用佔比為 31%，單眼相機鏡片佔 30%，車載鏡頭 10.2%，遠紅外鏡頭 16%。

在車載鏡頭領域部分，今國光今年出貨給北美汽車零配件製造商 Magna(麥格納) 約 80 萬台，客戶已下訂 2023 年至 2030 年 2000 萬顆訂單。

今國光今年前三季營收 47.2 億元，稅後純益 4732 萬元，每股 0.27 元。