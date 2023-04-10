盤中速報 - 先進光(3362)股價大漲至111.0元，漲幅達7.25%

先進光(3362-TW)10日09:29股價上漲7.5元，報111.0元，漲幅7.25%，成交1,405張。

先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。

近5日股價上漲0%，櫃買指數上漲0.17%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,079 張
  • 外資買賣超：-1,017 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-62 張
  • 融資增減：+867 張
  • 融券增減：-1,165 張

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