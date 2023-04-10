盤中速報 - 先進光(3362)急拉2.84%報108.5元，成交1,052張

先進光(3362-TW)近5分K漲速2.84%，10日09:28報108.5元，成交1,052張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
先進光(3362-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌3.72%。櫃買指數上漲0.17%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,079 張
- 外資買賣超：-1,017 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-62 張
- 融資增減：+867 張
- 融券增減：-1,165 張
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