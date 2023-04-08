鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估上修至9.6元，預估目標價為101元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群光(2385-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.6元上修至9.6元，其中最高估值10.31元，最低估值9.06元，預估目標價為101元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|10.31
|11.07
|最低值
|9.06
|9.89
|平均值
|9.67
|10.67
|中位數
|9.6
|10.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|121,607,000
|132,501,000
|最低值
|115,839,000
|124,792,000
|平均值
|119,491,050
|129,088,290
|中位數
|120,320,000
|129,530,090
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.26
|8.71
|7.8
|8.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|115,748,378
|107,474,079
|95,082,227
|92,552,325
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。