〈貴金屬盤後〉觀望非農 金價連二日收黑 本周仍強漲2%

黃金期貨周四 (6 日) 連續第二個交易日收黑，但本周四個交易日仍然累計上漲 2%，是周線連續第六周收紅，徘徊在距離歷史高點不遠的水準。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 9.20 美元或近 0.5%，報每盎司 2026.40 美元。

本周五耶穌受難日 (Good Friday) 而休市，交易日較短，黃金期貨本周共上漲 2%。最活絡期貨本周二曾漲至距離歷史高點 (2020 年 8 月 6 日每盎司 2069.40 美元) 不到 2% 的水準。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，黃金周四回檔可能和獲利了結或是多頭不願在長假前增持部位有關。

此外，投資人也在觀望美國周五將公布的非農就業報告帶來的「事件風險」。當天適逢耶穌受難日，大多數交易所都休市或縮短交易時間。

他說：「目前，很難判斷市場是需要新的刺激，還是到了下周一或周二交易時，就會重現近期趨勢。」

美國周四公布上周初領失業救濟金人數高於市場預期，凸顯美國經濟近期面臨的逆風。周三公布的幾份數據也顯示，美國 3 月服務業景氣成長遠低於預期，企業增聘情況也低於預料。

由於衰退似乎迫在眉睫，交易員本周加碼押注聯準會 (Fed) 將降息，這對不孳息的黃金通常是利多，因為持有黃金的機會成本下降。

然而，金價似乎因為 Fed 官員的談話遭遇一些賣壓。聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周四淡化金融壓力對經濟前景帶來的擔憂，並表示通膨依然過高，Fed 應該繼續升息到 5.50-5.75%。

黃金期貨周三曾創下 13 個月來盤中新高，周二則是以每盎司 2038.20 美元寫下 13 個月收盤新高。過去三個交易日以來，金價收盤都守在每盎司 2000 美元以上，有望挑戰歷史紀錄。

美元指數目前徘徊在兩個月低點，美債殖利率也觸及七個月低谷，這兩個因素持續支撐金價。

世界黃金協會 (WGC) 市場策略師 Joseph Cavatoni 表示，黃金投資達到空前高點，是對「更廣泛系統性事件」的回應。

他說：「石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 的減產，讓當前的經濟現況和美元升勢遭到質疑，這可能代表美國將比某些觀察家原本預測的更快步入衰退。」

他說，也有不少人擔憂銀行業問題可能還沒爆完，因此把資金投入可以保值的更佳去處，例如黃金。

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