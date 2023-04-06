景氣不佳！製造業無薪假突破8000人 創2年半新高

勞動部今 (6) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至目前，共計 2427 家、18716 人實施，較上期增加 43 家、872 人，其中，製造業受全球景氣不佳影響，無薪假突破 8000 人，創 2020 年 11 月以來新高，主要因某化學工業大廠一口氣實施 600 人。

根據勞動部統計，製造業共計 332 家、8037 人實施無薪假，較上期增加 11 家、747 人。以四大工業來看，金屬機電工業 169 家、4271 人最多，化學工業則暴衝至 1314 人，激增逾 5 成，資訊電子工業、民生工業較上期微幅增加。

勞動部透露，某家化學工業廠商受到國外訂單下滑影響，對 600 位員工實施減班休息，該公司主要製作橡膠相關製品，預計實施 3 個月。

不過，有一家醫藥相關製造的化學工業廠商提早停止實施無薪假，約 150 多名員工，勞動部指出，由於訂單回穩，因此該公司將原先計畫實施至 5 月中旬的無薪假提前結束。

其他行業別方面，以旅行社為主的支援服務業，實施無薪假 1288 家、6817 人，較上期小幅上升，仍為各行業之冠；批發及零售業無薪假 319 家、1398 人，運輸及倉儲業、住宿及餐飲業各實施 600 多人，相較上期變化不大。