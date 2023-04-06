長聖技轉中國附醫CART細胞治療 最快Q3啟動臨床試驗

長聖 (6712-TW) 今 (6) 日宣布，取得中國醫藥大學附設醫院的 CAR.BiTE 免疫細胞治療技術，將應用在治療實體腫瘤，預計今 (2023) 年 6 月向台灣、美國提出一 / 二期臨床試驗申請，最快第三季可啟動臨床。

由中國醫藥大學附設醫院院長兼細胞治療轉譯中心主任周德陽開發出的 CAR.BiTE 免疫細胞治療，是可異體移植、非病毒基改的多靶向奈米抗體，目前已經完成動物試驗。

長聖董事長劉銖淇表示，取得中國附醫的技轉後，將會繼續開發、執行臨床試驗，預計 6 月將會在美國、台灣提出一 / 二期臨床試驗申請，總計將收入約 30 名受試者。

其中一期試驗預計收案 6-9 人，先證明 CAR.BiTE 免疫細胞治療的安全性，期望一年可以完成收案，後續追蹤觀察兩年；二期試驗會以肺癌、乳癌、大腸直腸癌等三大適應症為主，未來不排除新增其他適應症。

CAR.BiTE 免疫細胞治療在動物實驗中發現，治療肺癌和三陰性乳癌可延長 3-5 倍生存時間，癌細胞消失 9 成以上，且即使癌症靶點變異或丟失，抗原異質性也不會逃掉。

周德陽指出，目前市面上的 CAR-T 產品或是開發中的 CAR-T 產品，幾乎是以病患的自體免疫細胞進行基因改造後，再回輸病人體內來對抗癌症，不過對末期癌症病人來說，細胞產品製作時程達 2 個月，要再治療已來不及。

而 CAR.BiTE 免疫細胞治療從動物試驗中，看出四大優勢，分別為可滲透到實體癌內部，激活周邊免疫細胞，共同對抗癌細胞；符合美國 FDA 異體移植規範，且不會傷害表現 CAR.BiTE 靶點的正常組織細胞；可延長生存時間；癌症靶點變異或丟失、抗原異質性也逃不掉。