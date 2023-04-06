連假商機爆發 遠百、環球購物業績年增2成起跳

清明 5 天連假帶動百貨人潮，遠百 (2903-TW) 最新指出，來客和業績雙升，比起去年同期，營收大增近 20%、人潮更大增 30%，尤其普發 6000 元也有助提升客單價，而冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心 Global Mall 則指出，全台 8 個據點人潮湧現，推升業績年增超過 30%。

遠百說明，在母親節前哨戰和兒童節相關促銷活動的激勵下，業績增近 20%。

Global Mall 表示，清明連假適逢母親節首波檔期，推出點數、禮券雙回饋最高 18%、點數加贈最高達 40 倍，加上多家 3C 家電和餐飲新櫃登場，使整體業績對比去年同期增逾 30%。

Global Mall 統計，休閒換季服飾、生活家電包括冷氣、風扇熱賣，適合全家同樂的 3C 家電如手機、遊戲機，以及餐飲美食、親子樂園等，業績成長最顯著。

另一方面，由於人潮也沿著全台軌道呈現爆發性成長，Global Mall 板橋車站、南港車站、新左營車站餐飲業績大幅增長，尤其新左營車站在演唱會經濟發酵下，業績飆增超過 50%。

隨著民眾 6000 元普發現金陸續入袋且時序接近母親節，Global Mall 樂觀估，整體母親節檔期營收成長將上看 30%。

遠百則指出，台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義 A13、遠百竹北等化妝品、精名品、女裝鎖定母親節檔期優惠有成，再加上全台分公司均有舉辦親子活動，帶動童裝、休閒和超市餐飲買氣。

遠百進一步觀察，信義 A13、板橋大遠百、遠百竹北明顯感受國際觀光客回流。

而遠百信義 A13 繼台灣首家 NEIGHBORHOOD 創造話題，4 月 1 日獨家登場的全台首間 Hot Toys 限定店一口氣網羅迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯在內等全球知名 IP 超過 50 款首次在台曝光珍藏人偶，有效帶進不少鐵粉。

展望後市，遠百強調，將持續引進豐富多元品牌，全方位滿足顧客喜好。