鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至5.24元，預估目標價為53.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.24元上修至5.24元，其中最高估值6.91元，最低估值4.52元，預估目標價為53.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|6.91
|6.2
|最低值
|4.52
|5.4
|平均值
|5.48
|5.91
|中位數
|5.24
|6.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|82,254,000
|79,143,000
|最低值
|67,900,000
|74,730,000
|平均值
|74,425,830
|77,183,670
|中位數
|72,686,500
|77,678,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.71
|4.31
|3.91
|3.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
|56,174,889
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。