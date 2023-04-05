盤後速報 - 偉康科技(6865)次交易(6)日除息2.8元，參考價97.2元

偉康科技(6865-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

首日參考價為97.2元，相較今日收盤價100.00元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/04/06 100.00 2.8 2.8% 0.0
2022/07/18 89.6 3.0 3.35% 0.0

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