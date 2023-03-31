盤後速報 - 偉康科技(6865)次交易(6)日除息2.8元，參考價97.2元

偉康科技(6865-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
首日參考價為97.2元，相較今日收盤價100.00元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/04/06
|100.00
|2.8
|2.8%
|0.0
|2022/07/18
|89.6
|3.0
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