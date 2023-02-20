大立光半年股息出爐 每股擬配46元 全年配發達85.5元創史上次高

光學元件股王大立光 (3008-TW) 最新股利案出爐，大立光董事會今 (20) 日決議對去 (2022) 年下半年股利配發每股現金股利 46 元，加計大立光對去年上半年配發的每股 39.5 元計算，大立光去年全年每股配發現金股利合計達 85.5 元，爲史上股利次高，僅次於 2020 年現金股利 91.5 元。

大立光對去年下半年的每股 46 元的每股現金股利，將在 3 月 16 日除息交易，以同時以大立光今天的的 2190 元收盤價計算，其股利殖利率爲 2.1%。

大立光 2022 年全年營收 476.75 億元，毛利率 54.71%，年減 5.23 個百分點，稅後純益 226.25 億元，年增 21.18%，每股純益 169.52 元。大立光去年全年每股配發現金股利合計達 85.5 元，盈餘配發率也達 50.44%。也是大立光自 2020 年起連續 3 年盈餘配發率超越 50%。

大立光 2023 年 1 月營收爲 32.63 億元，爲 7 個月來單月營收新低，月減 18.74%，年減 13.13%；大立光 2 月客戶拉貨動能仍不振，預估營收將較 1 月再衰退。

大立光將於 6 月 7 日召開股東常會。