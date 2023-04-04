〈美股早盤〉主要指數平盤震盪 交易員等待最新市場數據

美股週二 (4 日) 主要指數早盤變動不大，交易員等待勞動力市場數據，以取得更多聯準會升息是否接近尾聲的線索。早盤道瓊指數跌 0.08%，那斯達克指數漲 0.04%，標普 500 指數漲 0.05%，費半指數跌 0.15%。

交易員正在克服他們最初對 OPEC 減產計畫的看跌反應，現在押注原油價格上漲對經濟復甦的影響，不會讓聯準會加快步伐。澳洲央行準備暫停緊縮，以及歐洲消費者通膨預期下降，促使一些交易員重新預期，聯準會可能在今年晚些時候降息。

巴黎百達資產管理資深投資顧問 Frederic Rollin 表示，通貨膨脹的好消息帶來支持市場的因素，並讓各國央行有更大的靈活性，來暫停或軟化緊縮立場。

投資者正在將注意力轉向即將發布的財報。 最新的財報季尚未開始，但迄今為止已公佈業績的 15 家標普 500 指數成份股公司中，有 14 家的表現好於預期。

在 OPEC + 宣布減產每日 116 萬桶石油後，能源市場成為另一個潛在的不確定性來源。這使得油價在週一創下近一年最大單日漲幅後，週二再上漲 1%。

截至台北時間週二 21 時許：

道瓊指數下跌 27.15 點或 0.08%，暫報 33574.0 點

那斯達克上漲 4.52 點或 0.04%，暫報 12193.97 點

標普 500 上漲 2.16 點或 0.05%，暫報 4126.67 點

費半下跌 4.61 點或 0.14%，暫報 3195.82 點

台積電 ADR 下跌 0.36% 至每股 92.51 美元

十年期美債殖利率上漲 5 個基點，至 3.46%

紐約輕原油上漲 1.54%， 至每桶 81.66 美元

布蘭特原油上漲 1.24%，至每桶 85.98 美元

黃金上漲 0.13% ，至每盎司 1987.22 美元

美元指數上漲 0.04%，至 102.09

焦點個股：

維珍軌道公司 (VORB-US) 下跌 21.4%，報 0.15 美元

由於未能獲得資金維持營運，維珍軌道公司週二 (4 日) 在美國申請第 11 章破產保護。

這家總部位於加州的衛星發射公司已向位於德拉瓦州的美國破產法院提交申請，並希望出售其資產。

維珍軌道公司 CEO 哈特 (Dan Hart) 在上週的全體會議上告訴員工，該公司將「在可預見的未來」將停止營運。該公司還將解雇幾乎所有員工。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.26%，至 165.74 美元

知情人士表示，蘋果正在裁減企業零售團隊少數人力，雖然規模不大，卻是這家全球市值冠軍企業推動撙節措施一年來，首次傳出的人力精簡消息。

消息來源透露，遭到裁減的是零售團隊中開發和維護團隊的職務，該團隊負責興建和維護蘋果在世界各地的零售門市和各項設施。雖然蘋果裁員人數未知且規模可能很小，卻顯示蘋果也和同業一樣，在經濟動盪和消費支出疲軟之際，開始縮減人手。

Google (GOOGL-US) 下跌 0.08%，報 104.27 美元

在裁員糾紛發生後，數百名 Google 英國員工週二 (4 日) 在該公司倫敦辦事處舉行罷工。今年 1 月，Google 母公司 Alphabet 宣布將在全球裁員 12000 名員工，相當於其全球員工總數的 6%。

根據追蹤裁員網站 Layoffs.fyi 表示，這是美國企業界、尤其是科技業一波裁員浪潮之中的最新一起。自年初以來，科技業已裁員超過 29 萬人。擁有數百名 Google 英國員工的工會 Unite 表示，該公司忽視了員工提出的擔憂。

華爾街分析：

摩根大通分析師發布研究報告重申他們對美股的謹慎立場，認為目前的市場過於樂觀。報告指出，對於一個理性的投資者來說，美股上升沒有什麼意義，過去 2 週的大部分資金流入是由系統性投資者、空頭擠壓和 VIX 下降帶來的。

Jefferies 分析師認為，由於長期利率下降帶來緩衝，而「不那麼糟糕」的總經數據也帶來幫助，美國科技股溫和看漲。雖然近期科技股的上漲，部分原因似乎是投資者將它做為「防禦性增長」標的，這看似違反直覺，但 IT 業總體確實不像整體經濟那麼差。