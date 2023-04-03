香港恒生科技指數3月漲幅超越那指、黃金 是何邏輯？

香港恒生科技指數 3 月再次成為全球金融市場領先指標，漲幅達到 9.65%，超越黃金與美股那斯達克指數，分析師說，香港恒生科技指數的本益比較低，加上中國經濟升溫，使其在歐美銀行業危機中充滿吸引力。

據《券商中國》報導，Wind 數據顯示，恒生科技指數 3 月勁漲 9.65%，且追蹤該指數的中國跨境 ETF，3 月成交額寫下歷史次高紀錄。相較下，那斯達克指數 3 月上漲 6.69%，道瓊和標普 500 指數僅上漲 0.62% 和 2.03%。黃金則漲 8.18%。

為什麼在歐美市場一片風聲鶴唳下，全球科技股卻逆勢走高？中金公司分析師劉剛認為，在當前水準下，對海內外投資人而言，港股的「避風港」吸引力增強，而中國經濟回升也有望成為區域型基金抵禦全球波動的「避風港」。

「以 ChatGPT 為代表的人工智慧（AI）、數位科技等新科技異軍突起，各國均有大量的科技公司從中受益，這帶動了科技板塊指數的強勁反彈。」新時代財富研究院宏觀研究負責人劉祥東認為，此前科技股在歐美國家持續升息影響下，明顯走低，本益比偏低。譬如，那斯達克市場的平均動態本益比從 2022 年初的 38.60 倍降至年底的 27.98 倍。

值得注意的是，4 月金股推薦中，科技類股繼續成為券商、共同基金、私募等機構投資者的重點推薦方向。

銀河證券最新研究報告顯示，4 月將迎來第 1 季報財報密集披露期，受財報預期向上驅動，市場有望震盪走高，以結構性機會為主，分析師建議投資人布局大消費、科技、黃金等領域。

東吳證券策略分析師陳李則認為，海外金融市場動盪可能會延續下去，甚至金融風險會進一步升高。只有金融市場嚴重震盪，美國聯準會（Fed）才可能完全停止升息。在這種局面下，泛科技主題仍會延續。一是 ChatGPT 引領的 AI 技術突破確實正在改變人們生活的各個面向，投資人也普遍認識到投資相關領域的重要性；二是當前缺少總量刺激，市場有一定分歧，在主要是存量資金博弈的情況下，泛科技主題成為當下最為突出的投資熱點。