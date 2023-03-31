長假、法說兩變數市場瀰漫觀望氛圍 壓抑台股短線多頭動能

台股月線連三紅，但投信示警，受清明長假、4 月法說會登場等因素影響，讓市場瀰漫觀望氛圍進而壓抑台股多頭動能，短線留意漲多個股恐將成為市場率先調節標的。

台股今 (31) 日早盤一度漲逾百點，推升指數衝上 15951 點並突破前高，但受長假效應，抑制多頭力道，盤中漲幅收斂終場僅小漲 18.63 點，收在 15868.06 點，成交量 2018.87 億元，周線翻黑，但月線連三紅。

安聯投信指出，先前短線漲多賣壓湧現，加上部分急單有出現消風等雜音、市場觀望 4 月法說會對景氣、市況等看法，在諸多因素干擾下加重市場觀望情緒。

安聯投信表示，近期部分資金輪動快速，加上市場等待第 2 季重要法說揭露展望與下半年需求面貌前，因為擔心與之前預期有所落差，以及考量評價面等因素，短線上相對青睞基期較低的族群。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，統計 2007 年以來，清明過後進入第 2 季淡季加上第 1 季財報公布，不論後 5 日或後 10 日的投資氛圍往往會轉趨謹慎，但後 20 日起，指數上漲機率再度提高，平均達近 8 成，預料清明過後資金會先行回補基本面好轉之個股，以及布局高殖利率個股。

孫傳恕分析，目前電子與傳產指數皆來到短中長天期均線之上，金融指數相對弱勢，也呈現逐步回穩態勢，就技術面而言整體走勢仍屬於偏多格局，清明連假休市期間，建議持續觀察歐美銀行危機處理、美股走勢、聯準會動向等，都將牽動台股後市表現。

大華優利高填息 30 產品經理何彥樟表示，自 2007 年以來，台股在清明節後的平均表現，開工當日上漲機率為 75%，一周後也有 6 成機率為上漲，並優於整體連假平均。

此外，自 2006 年來，台股於 4 月份的平均漲幅也優於其他月份，也就是對於存股族來說，抱股過這個連假，反而是比較好的策略。

何彥樟表示，觀察 2006 年以來台股大盤單月表現，4 月平均漲幅為最高，推估可能是法人在第 1 季結帳行情的獲利回補，同時為迎接產業旺季而提前布局有關。

