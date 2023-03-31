鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至14.14元，預估目標價為241元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.86元上修至14.14元，其中最高估值15.5元，最低估值11.21元，預估目標價為241元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.5
|17.23
|19.1
|最低值
|11.21
|14.89
|16.77
|平均值
|14
|15.99
|18.3
|中位數
|14.14
|15.86
|19.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|34,035,550
|37,617,640
|41,367,030
|最低值
|31,703,000
|34,887,460
|37,329,580
|平均值
|32,959,480
|36,234,580
|39,121,960
|中位數
|32,848,000
|36,303,500
|38,669,260
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|11.2
|9.35
|8.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
|27,047,502
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。