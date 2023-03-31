鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至14.14元，預估目標價為241元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.86元上修至14.14元，其中最高估值15.5元，最低估值11.21元，預估目標價為241元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 15.5 17.23 19.1
最低值 11.21 14.89 16.77
平均值 14 15.99 18.3
中位數 14.14 15.86 19.02

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 34,035,550 37,617,640 41,367,030
最低值 31,703,000 34,887,460 37,329,580
平均值 32,959,480 36,234,580 39,121,960
中位數 32,848,000 36,303,500 38,669,260

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 14.53 11.2 9.35 8.66
營業收入
(單位：新台幣千元)		 32,082,917 28,930,505 24,924,170 27,047,502

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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