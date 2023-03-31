〈台幣〉終止連3貶收30.454元 月、季線收紅

台北股匯今 (31) 日上演雙漲走勢，新台幣兌美元匯率一度升回 30.3 字頭，但拋匯力道略顯不足，使得匯價拉回平盤附近整理，終場以 30.454 元作收，微升 0.7 分，終止連 3 貶，台北及元太外匯市場總成交值 14.77 億美元。

新台幣周線終止連 2 升，本周累計貶值 6.6 分，貶幅 0.22%；月線收紅，3 月累計小幅升值 2.6 分；季線同步收紅，第一季累計升值 2.54 角。

新台幣兌美元今天以 30.44 元開盤，最高來到 30.399 元，升值 6.2 分，但升幅逐漸回吐，幾度翻貶，終場收在 30.454 元，微升 0.7 分，台北外匯市場成交值 9.51 億美元，元太外匯市場成交值 5.26 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小跌 0.1%，歐元升值 0.28%，人民幣升值 0.15%，越南盾與新台幣皆小幅走升，日元則貶值 0.55%，韓元也貶值 0.22%，新加坡幣小貶 0.1%，主要亞幣互有升貶。

清明連假前最後一個交易日，台股今天開高，一度漲逾百點、衝上 15951 點突破前高，電子、金融股普遍走揚，但多頭追價力道有限，權王台積電熄火，加權指數終場小漲 18.63 點，收在 15868.06 點，成交量已連續 3 個交易日未達 2000 億元。三大法人皆站買方，聯手買超 162.4 億元，而外資抱股過節意願高，加碼買超 119.24 億元，為連 3 買。