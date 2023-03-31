〈徐旭東開講〉電價調漲影響不小 企業應有所準備

電價將從 4 月 1 日起調漲，其中高壓以上用電大戶將調漲 17%，遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東今 (31) 日表示，電價調漲對企業影響不小，未來還有油價成本，企業都要有所準備。

徐旭東表示，電費不管時間早晚都是會漲，企業成本也會墊高，電費過幾個月可能還會再漲，但未來電價上漲趨勢可能還是要看油價，從企業角度來看，電價、油價的高低隨時都要有準備。

他進一步說，電是主要來源，依據不同產業、不同公司使用電的成本占比，影響程度有所不同，以前企業可能沒有顧慮，現在就必須要有顧慮，畢竟是長期支出，因此也更需要節能減碳措施。

談到智慧城市發展，徐旭東指出，台北要發展智慧城市很容易，因為許多智慧應用都集中在台北，也需要花錢和資源，如果政府的預算可以多使用在城市上，發展會更不了。

徐旭多表示，智慧城市範圍很廣，不過永續也是很重要。他也大方分享自身例子，現在上完廁所只用「一張衛生紙」，從小地方開始進行節能減碳。

從企業永續方面，遠東集團的產業領域廣泛，其中亞泥將垃圾回收後，經過製成把材料再回收，達到循環經濟；遠東新也把成衣回收，由於成衣材質較硬，利用 AI 分辨材質。

總經理井琪表示，遠傳也協助桃園市政府建置智慧路燈，一年電費從 1.3 億元降至 6000 多萬元，近期台北也會在 169 個路口裝設交通號誌不斷電系統，以及應用在救護車的智慧診療等。