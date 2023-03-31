英國獲准加入CPTPP 脫歐後最大規模貿易協定

英國首相府周五 (31 日) 宣布，已獲准加入成員包含日本、澳洲等 11 國組成的「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」(CPTPP)，這是英國 2020 年脫歐以來簽署的最大規模貿易協定。

CPTPP 現有 11 個成員國在倫敦周四晚間，與英國貿易部長巴登諾克 (Kemi Badenock) 通話，確認英國獲准入會。英國在 2021 年 2 月 1 日正式申請加入，到確認加入一共歷時長達 21 個月。

英國是第一個加入 CPTPP 的歐洲國家，也是第一個加入該組織的非創始經濟體。在英國加入後，CPTPP 成員國的國內生產毛額 (GDP) 合計占全球的比率攀升到近 15%。

英國評估，長期而言，加入 CPTPP 將可讓英國一年 GDP 增加 18 億英鎊，相當於英國經濟產值的 0.08%，如果泰國和南韓之後加入，還會增加更多。英國的出口商也將大大受益，有機會打入多達 5 億人口的市場。

英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 表示，自貿協議展現英國脫歐自由後獲得了實際的經濟利益，將讓英國在全球經濟處於有利地位，掌握在就業、經濟成長和創新方面的契機。

這起協議仍待英國國會、以及 CPTPP 其餘 11 個成員國的國會通過。該組織現有成員國包括日本、澳洲、加拿大、智利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、祕魯、新加坡、汶萊、越南。