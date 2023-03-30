〈樺漢法說〉業外進補去年純益大增158% EPS 32.6元擬配息15元同創高

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (30) 日公告去年財報，受惠子公司 Kontron AG 出售部分 IT Service 業務，挹注業外獲利下，第四季稅後純益 20.45 億元，季增 213%、年增 305%，每股純益 19.31 元；全年稅後純益衝上 34.53 億元，年增 158%，每股純益 32.6 元，創單季及歷年新高。

樺漢董事會也決議，每股擬配息 15 元，同樣是歷史最佳，配發率 46%，若以今日收盤價 263.5 元估算，現金殖利率約 5.7%。

樺漢去年第四季營收 249.55 億元，季減 22.4%、年減 17.2%；毛利率 12.5%，季、年均減 5.9 個百分點；營業利益 520.8 萬元，季、年均減 99%；營益率 0.02%，季減 3.8 個百分點、年減 2.5 個百分點。

全年來看，樺漢去年營收 1082.28 億元，年增 12.1%；毛利率 18.1%，年減 3.1 個百分點；營業利益 30.83 億元，年減 3.5%；營益率 2.9%，年減 0.5 個百分點。

樺漢表示，去年第四季本業獲利大幅減少，是因為提列一次性的商譽減損、設備及庫存等損失共約 26.8 億元，不過未來隨著庫存持續去化，部分金額將有機會回沖。