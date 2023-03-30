天風證券郭明錤：蘋果MR頭盔可能延後1-2周生產 恐趕不上WWDC

知名蘋果分析師、天風證券的郭明錤周四 (30 日) 推文指出，蘋果公司 (AAPL-US) 廣受期待的混合實境 (MR) 頭盔可能無法趕得上該公司 6 月的 WWDC 活動。

他在推特上表示，該公司對這個長達數年的項目能否獲得蘋果所希望的「令人震驚的『iPhone 時刻』」反應並不樂觀，這將促使生產計畫順延到 2023 年第 3 季「中後期」。他說蘋果將把大規模組裝再延後 1-2 個月至第 3 季中後期。

然而，在過去，蘋果常常會在某些新產品發布前幾個月對其進行預告。Apple Watch 於 2014 年 9 月發布，但直到 2015 年 4 月才推出。

郭明錤說，蘋果的主要擔憂是更全面的經濟衰退、該公司為大規模生產而做出的「妥協」、不確定的生態系統和開發者接受度，以及相對較高的價格。他預計蘋果會將 MR 頭盔的價格定在 3000 美元到 4000 美元之間，甚至更高。

他寫道，蘋果預計 2023 年最多銷售 30 萬台頭盔。《彭博》上周日 (26 日) 報導，蘋果公司高管認為該公司將在銷售的第一個全年可售出「約 100 萬台」；報導指這款頭盔將被稱為「Reality Pro」或「Reality One」。

《彭博》報導指出，對蘋果來說，最大的希望是頭盔的成長能與 Apple Watch 的發展軌跡相匹配，從公司業務的「一小部分」發展成為「核心業務」。