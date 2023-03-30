二因素衝擊企業借款意願 國銀新南向授信餘額縮水

升息衝擊國銀新南向動能趨緩，根據金管會統計，截至今 (2023) 年 2 月底，本國銀行對新南向市場授信總餘額共 1 兆 4877 億元，比起去 (2022) 年 9 月高點減少 300 億元，主要是「升息導致企業加速還款或不續借」、「借戶清償聯貸借款」。

金管會銀行局副局長林志吉今 (30) 日表示，國銀今年前 2 月對新南向授信餘額，較去年 12 月減少約 139 億元，比起去年 9 月高點 1 兆 5200 億元減少約 300 億元。

對於授信餘額縮水，林志吉分析，除了有季節性因素外，加上借戶清償聯貸案借款，以及在升息循環下導致企業戶加速還款，甚至到期不再續借等因素影響，導致銀行授信餘額下滑。

但林志吉也說，如果拉長時間來看，2017 年底國銀對新南向授信餘額僅 9000 億元，以長線角度來看，國銀對新南向授信餘額仍是大幅成長的趨勢；另外，今年前 2 月國銀對新南向市場的授信餘額也比去年同期增加 1811 億元。

在據點申設部分，根據金管會統計，去年國銀新南向據點增加 112 處，主要是中國信託銀行收購泰國 LHFG 金融集團，使得新南向一口氣增加 100 個據點。

另外，金管會統計，去年也有 7 個新據點開業，今年 3 月兆豐銀位於柬埔寨金邊分行也增加 1 家大金歐支行。