盤中速報 - 上緯投控(3708)急拉2.27%報113.0元，成交390張

上緯投控(3708-TW)近5分K漲速2.27%，01日09:03報113.0元，成交390張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上緯投控(3708-TW)近5日股價上漲6.64%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數上漲2.07%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,203 張
- 外資買賣超：+926 張
- 投信買賣超：+180 張
- 自營商買賣超：+97 張
- 融資增減：-237 張
- 融券增減：+48 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+28.46%
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原投組報酬率
+22.87%
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投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
5258
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