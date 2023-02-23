盤中速報 - 上緯投控(3708)急拉2.76%報112.0元，成交811張

上緯投控(3708-TW)近5分K漲速2.76%，23日09:20報112.0元，成交811張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上緯投控(3708-TW)近5日股價上漲3.29%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數上漲1.77%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+135 張
- 外資買賣超：-209 張
- 投信買賣超：+250 張
- 自營商買賣超：+94 張
- 融資增減：+378 張
- 融券增減：+34 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.06%
$13,606
原投組報酬率
+29.71%
$12,971
投組標的成分
40%
3027
20%
8033
20%
1342
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