盤中速報 - 上緯投控(3708)急拉2.76%報112.0元，成交811張

上緯投控(3708-TW)近5分K漲速2.76%，23日09:20報112.0元，成交811張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

上緯投控(3708-TW)近5日股價上漲3.29%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數上漲1.77%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+135 張
  • 外資買賣超：-209 張
  • 投信買賣超：+250 張
  • 自營商買賣超：+94 張
  • 融資增減：+378 張
  • 融券增減：+34 張

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