1-2月統一發票開出14張千萬元特別獎 三大超商就有5張

根據財政部初步統計，今 (2023) 年 1-2 月期統一發票，1000 萬元特別獎開出 14 張、200 萬元特獎開出 12 張，而從零售通路自揭的中獎訊息來看，包括統一超商、全家及萊爾富本期均開出千萬大獎，有人只花 20 元買飲料就對中大獎。

1-2 月期統一發票中獎號碼 1000 萬元特別獎獎號為「06634385」；200 萬元特獎獎號為「66882140」。

本期統一發票包括統一超商、全家、萊爾富等 3 家超商合計共開出 5 組 1000 萬元特別獎及 2 組 200 萬元特獎。

統一超商的 3 組特別獎分別由新北市萬里區萬里門市、新竹縣竹北市的璞玉門市、台中市西屯區逢美門市 3 家門市開出，消費金額最低者是在台中市西屯區逢美門市，消費者只花 36 元購買飯糰就幸運對中千萬大獎。

全家超商本期的 1000 萬元特別獎是由台中市大里大發店所開出，消費者只花 58 元購買吐司就對中千萬大獎。

萊爾富本期也開出 1 組千萬大獎，是由新北市五股區的西雲店所開出，消費者只花 20 元購買茶飲就對中千萬元大獎。

另外，統一超商位於苗栗縣苑裡市的新和苑門市本期也開出 1 組 200 萬元特獎，消費者花費 28 元購買麵包；全家的 200 萬元特獎則由屏東縣長治交流店開出，消費金額僅 35 元就幸運抱走 200 萬元大獎。