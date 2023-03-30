盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價大漲至156.0元，漲幅達7.22%

尼得科超眾(6230-TW)30日09:46股價上漲10.5元，報156.0元，漲幅7.22%，成交422張。
尼得科超眾(6230-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。
近5日股價上漲1.75%，台灣加權指數上漲0.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8 張
- 外資買賣超：-29 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+21 張
- 融資增減：-127 張
- 融券增減：-1 張
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