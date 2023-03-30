盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急跌-3.87%報27.6元，成交108張

雅茗-KY(2726-TW)近5分K跌速3.87%，30日09:38報27.6元，成交108張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雅茗-KY(2726-TW)近5日股價上漲7.43%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲0.79%。櫃買指數下跌0.49%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-54 張
  • 外資買賣超：-55 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-112 張
  • 融券增減：+1 張

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