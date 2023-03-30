盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急跌-3.87%報27.6元，成交108張

雅茗-KY(2726-TW)近5分K跌速3.87%，30日09:38報27.6元，成交108張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雅茗-KY(2726-TW)近5日股價上漲7.43%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲0.79%。櫃買指數下跌0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-54 張
- 外資買賣超：-55 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-112 張
- 融券增減：+1 張
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AI優化後報酬率
+29.86%
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原投組報酬率
+21.23%
$12,123
投組標的成分
40%
2731
20%
1760
20%
4977
10%
4746
10%