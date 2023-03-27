盤中速報 - 雅茗-KY(2726)股價拉至漲停，漲停價31.65元，成交233張

雅茗-KY(2726-TW)27日09:00上漲2.85元，股價漲停報31.65元，委買3張、委賣29張，成交233張。

主要業務為餐飲銷售及連鎖加盟。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲4.42%。

雅茗-KY(2726-TW)近5日股價上漲7.26%，櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

三大法人合計買賣超：+65 張

外資買賣超：+65 張

投信買賣超：0 張

自營商買賣超：0 張

融資增減：+389 張

融券增減：+10 張

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