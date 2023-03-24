盤中速報 - 雅茗-KY(2726)股價拉至漲停，漲停價28.8元，成交203張

雅茗-KY(2726-TW)24日09:17上漲2.6元，股價漲停報28.8元，委買349張，成交203張。
主要業務為餐飲銷售及連鎖加盟。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲7.64%。
雅茗-KY(2726-TW)近5日股價下跌0.76%，櫃買指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+60 張
- 外資買賣超：+60 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+426 張
- 融券增減：0 張
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