串流影音平台Hulu北京被爆大裁員 規模超過90%

知情人士透露，美國迪士尼（Disney）(DIS-US) 旗下串流影音平台 Hulu 北京啟動裁員，裁員補償為「N+3」，且精簡人力的規模超過 90%。

據《21 世紀經濟報導》報導，消息人士表示，Hulu 在中國以技術人員居多，且「招聘標準非常高，程序員非常多清北（畢業的人）」、「找工作肯定沒問題，但被裁了還是蠻唏噓的」。目前 Hulu 官方在中國已經沒有在徵才。

《華爾街日報》則報導，知情人士說，迪士尼已經把北京團隊砍掉 300 多人，受影響員工主要為專注於串流影音的員工，是從事個性化、搜索、客戶識別等工作的技術員工。這是該公司壓低成本的一環。

Hulu 官網顯示，Hulu 北京主要是技術研發與產品團隊，是僅次於總部的全球第二大研發中心，也是 Hulu 在全球最早建立的辦公點之一。

Hulu 官網數據顯示，截至今年 2 月，Hulu 在美付費用戶達到 4,800 萬人，平台影視劇超過 7 萬部，直播頻道超過 85 個。

Hulu 此次裁員，可能與控股股東迪士尼近日大裁員有關。資料顯示，目前迪士尼擁有 Hulu 三分之二股權，剩下股份歸美國主要有線電視公司 Comcast 所有。

據《路透》取得的迪士尼內部信顯示，這家媒體娛樂巨擘在周一（27 日）啟動今年稍早宣布的 7,000 人裁員計畫。執行長 Bob Iger 表示在發給員工的備忘錄中說，將分三階段執行裁員計畫，第一輪本周啟動，首批被裁員工將在接下來四天內收到通知；第二輪裁員將於 4 月實施，受影響人數會比第一輪更多；第三輪裁員定春末夏初完成。

迪士尼此前發布的年報數據顯示，截至去年 10 月 1 日，迪士尼共計約有 22 萬名員工，其中美國當地員工人數約 16.6 萬人，全球其他地區員工總數約 5.4 萬人。將被裁員的 7,000 名員工，占迪士尼總人力的比率約 3.18%。此次裁員將影響該公司所有部門，包括主題樂園和體育頻道 ESPN。