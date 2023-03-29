鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估上修至14.15元，預估目標價為347.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對信邦(3023-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.15元上修至14.15元，其中最高估值14.42元，最低估值13.83元，預估目標價為347.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 14.42 17.8
最低值 13.83 16.14
平均值 14.15 16.8
中位數 14.15 16.72

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 35,133,000 40,514,000
最低值 33,810,000 38,622,440
平均值 34,768,530 39,696,240
中位數 34,934,000 39,749,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 12.22 10 7.47 6.26
營業收入
(單位：新台幣千元)		 30,574,800 25,530,706 17,886,170 15,645,253

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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