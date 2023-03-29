鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估上修至14.15元，預估目標價為347.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對信邦(3023-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.15元上修至14.15元，其中最高估值14.42元，最低估值13.83元，預估目標價為347.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|14.42
|17.8
|最低值
|13.83
|16.14
|平均值
|14.15
|16.8
|中位數
|14.15
|16.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|35,133,000
|40,514,000
|最低值
|33,810,000
|38,622,440
|平均值
|34,768,530
|39,696,240
|中位數
|34,934,000
|39,749,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|12.22
|10
|7.47
|6.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,574,800
|25,530,706
|17,886,170
|15,645,253
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。