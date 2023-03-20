【產業概觀】元件高功率使散熱受重視！電動車散熱同樣不可輕視，車身概念股一次看

一台純電動車的成本組成電池佔了約 40%、底盤 15%、內飾 16%、汽車電子 10%、電機 8%、電控 6%、車身 5%，先前我們陸續提到了馬達、充電樁、電池、車電，今天主要分享最後一個環節—車身系統

當前市場對於電動車的聚焦主要集中在充電樁、功率元件、電池等，然一台車的組成需要各種零組件來達成，車身系統也是不可或缺的一環，今天就一起來認識台灣的隱形冠軍吧！

一、汽車產業鏈概況

快速回顧一下汽車產業鏈的概況，最初階段是車輛設計、開發，接著上游零組件的生產，然後進入組裝的流程，最後才是銷售與進出口業務。

台灣廠商以代工聞名，在零組件生產當中大都扮演著關鍵角色，除了先前提到與電子元件有關的廠商外，包含鍛造鋁圈、輪胎、線束等也都有相關的廠商。

二、車身系統概念股

台灣與車身系統相關的廠商也不在少數，以螺絲扣件來說就有 (2066-TW) 世德、(8349-TW)恒耀，車身、組裝相關有 (2239-TW) 英利 - ky、(2317-TW)鴻海，鍛造鋁圈有 (1563-TW) 巧新、(4502-TW)健信，輪胎有 (2105-TW) 正新，LED 車燈的部分則有 (6288-TW) 聯嘉、(3346-TW)麗清，線材相關的則包刮 (3665-TW) 貿聯 - KY、(3526-TW)凡甲、(3023-TW)信邦、(6205-TW)詮欣。

最後在最重要的散熱部分則是有 (2421-TW) 建準、(6275-TW)元山、(2228-TW)劍麟、(3653-TW)健策、(2241-TW)艾姆勒。

市場對於電動車的發展寄予厚望，也令相關廠商有機會被更加關注，本篇僅介紹車身系統的相關廠商，其他零組件請見下方連結。

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