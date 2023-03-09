信邦去年純益年增23% EPS 12.22元擬配息8.5元同創高

線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (9) 日公去年財報，稅後純益 28.81 億元，年增 23.55%，每股純益 12.22 元，創歷史新高。公司決議擬配息 8.5 元，配發率近 7 成，若以今日收盤價 310 元計算，現金殖利率約 2.7%。

其中，信邦去年第四季營收 80.04 億元，季減 1.7%、年增 23.7%；毛利率 24.6%，季減 0.7 個百分點、年增 1.5 個百分點；營益率 9.9%，季減 1.1 個百分點、年增 2.6 個百分點，稅後純益 5.97 億元，季減 32.6%、年增 33.6%，每股純益 2.51 元。

信邦指出，去年第四季毛利率季減，主要係受產品組合之影響，綠能、通訊及電子週邊等低於平均毛利率之產業；業外則因新台幣與人民幣匯率回升，業外利益較第三季減少 2.69 億元；造成稅後純益下滑，但仍顯著較去年同期成長。

信邦去年全年營收 305.75 億元，年增 19.8%；毛利率 25.3%，年增 0.2 個百分點；營業淨利 33.27 億元，年增 19.3%；營益率 10.9%，持平前年水準。

而近期製造業面臨庫存積壓問題及去化挑戰，信邦表示，去年底存貨金額雖達 122.56 億元，但對於特殊及供貨時間較長的原料，客戶端已先行預付，合約負債餘額達 49.81 億元，佔存貨金額 39.91%，不過，原料存貨風險已由客戶端承擔，且在掌握客戶端需求的情形下，可降低未來存貨呆滯之風險。

信邦強調，目前供應鏈已逐步恢復正常，為優化存貨管理，將逐季降低存貨週轉天數；因合約負債金額佔負債總額 25.54%，造成負債比率達 59.14%，若排除合約負債，負債比率可下降至 51.88%。