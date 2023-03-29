〈台幣〉午後風雲變色 股匯脫鉤貶7分收30.455元 探1周低點

國際美元連 2 日走軟，但新台幣兌美元匯率今 (29) 日先升後貶，下午美元買盤湧現後，匯價一度重貶近 1 角，回測 30.5 元關卡，終場收在 30.455 元，貶值 7 分，為一周以來的低點，台北及元太外匯市場總成交值僅 14.53 億美元，台北股匯走勢不同調。

新台幣兌美元今天以 30.36 元開盤，隨著亞幣走弱，匯價翻貶摜破 30.4 元關卡，最低來到 30.475 元，一度貶值 9 分，終場貶勢略收斂，以 30.455 元作收，貶 7 分，台北外匯市場成交金額 9.66 億美元，元太外匯市場成交金額 4.87 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小漲 0.03%，日元重貶 0.61%，韓元貶值 0.3%，新台幣貶值 0.23%，新加坡幣及人民幣約貶 0.04-0.05%，歐元則升值 0.15%，越南盾也小升 0.05%。

台股今日開高，一度漲逾百點，但賣壓隨之湧現，電子權值股漲跌互見，金融股扮演撐盤要角，生技、觀光族群也表現活潑，惟航運股遭調節，加權指數終場漲勢收斂，上漲 68.28 點，收在 15769.76 點，成交值不到 2000 億元。三大法人呈現土洋對作，其中，外資回補逾 91 億元，投信與自營商均站賣方。