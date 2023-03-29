盤中速報 - 雄獅(2731)急跌-2.44%報140.0元，成交5,349張

雄獅(2731-TW)近5分K跌速2.44%，29日09:15報140.0元，成交5,349張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雄獅(2731-TW)近5日股價上漲14.94%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌0.02%。台灣加權指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,391 張
- 外資買賣超：+3,138 張
- 投信買賣超：+1,847 張
- 自營商買賣超：+406 張
- 融資增減：+1,493 張
- 融券增減：+411 張
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6485
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